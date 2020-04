Решение проблемы высокой загрузки ЦП на маршрутизаторах Cisco

В этой статье объясняются общие симптомы и причины высокой загруженности ЦП в маршрутизаторах Cisco и даются указания и решения по устранению неполадок. Данный документ не ограничен отдельными версиями программного и аппаратного обеспечения.

Симптомы высокой загруженности ЦП

Ниже перечислены распространенные симптомы высокой загрузки ЦП. Если присутствует любой из описанных признаков, для устранения неполадки выполните действия, описанные в данном документе.

Команда show processes cpu выдает высокое значение в процентах

Медленная работа

Службы маршрутизатора не отвечают, например: задержка ответа Telnet или невозможно получить доступ к маршрутизатору по протоколу Telnet медленный ответ на консоли медленный ответ на запрос команды ping или вообще нет ответа маршрутизатор не отправляет обновления маршрутизации другим маршрутизаторам



Первоначальное устранение неполадок

Как только будет замечен какой-нибудь из указанных выше симптомов, выполните следующее:

Проверьте наличие проблем, связанных с безопасностью. Как правило, высокая загрузка ЦП бывает обусловлена именно проблемами такого рода, например функционированием вредоносной программы (червя или вируса) в сети. Если последние изменения в сети производились давно, это наиболее вероятная причина высокой загрузки ЦП. Обычно для ограничения негативных последствий этой проблемы достаточно добавить строки в списки доступа.



Убедитесь, что все команды отладки в маршрутизаторе выключены, выполнив команду undebug all или no debug all .



или . Удается выполнить команды show на маршрутизаторе? Если да, немедленно начните собирать дополнительные сведения, используя эти команды.



на маршрутизаторе? Если да, немедленно начните собирать дополнительные сведения, используя эти команды. Маршрутизатор недоступен? Удается воспроизвести эту проблему? Если да, выключите и включите маршрутизатор, а перед воспроизведением проблемы настройте команду scheduler interval 500 . В результате выполнение процессов с низким приоритетом будет запланировано с интервалом в 500 миллисекунд, благодаря чему появится время для запуска некоторых команд, даже если ЦП используется на все 100%. На оборудовании Cisco серий 7200 и 7500 используйте команду scheduler allocate 3000 1000.



. В результате выполнение процессов с низким приоритетом будет запланировано с интервалом в 500 миллисекунд, благодаря чему появится время для запуска некоторых команд, даже если ЦП используется на все 100%. На оборудовании Cisco серий 7200 и 7500 используйте команду scheduler allocate 3000 1000. Проявляет маршрутизатор признаки высокой загрузки ЦП в течение кратких и непрогнозируемых периодов? Если да, регулярно собирайте выходные данные команды show processes cpu , которые отображают причину высокой загрузки ЦП, если она вызвана прерываниями или отдельным процессом.



, которые отображают причину высокой загрузки ЦП, если она вызвана прерываниями или отдельным процессом. Выяснение причин и решение проблемы

Используйте команду show processes cpu, чтобы определить, чем вызвана высокая загрузка ЦП, прерываниями или процессами.

Высокая загруженность ЦП процессами

Определите процесс, чрезмерно использующий ЦП. Необычная активность, относящаяся к процессу, приводит к сообщению об ошибке в журнале. Таким образом, выходные данные команды show logging exec следует проверить, в первую очередь, на наличие любых ошибок, относящихся к процессу, использующему большое количество циклов ЦП.

Отладка также является очень полезной при устранении проблемы высокой загруженности ЦП процессами. Однако отладку следует выполнять очень осторожно, поскольку это может привести к еще большей загрузке ЦП. Отладка будет безопасной и эффективной при выполнении следующих предварительных условий:

Все журналы регистрации, за исключением журнала регистрации сведений для буферов, должны быть отключены или уровень важности протоколируемых в них сведений должен быть понижен с 7 (отладка) до 6 (информационный) или ниже при помощи соответствующей команды настройки logging destination [ уровень важности ] . Сведения о включенных журналах регистрации и уровнях важности протоколируемых в них сведений содержатся в строках заголовка выходных данных команды show logging exec.



. Сведения о включенных журналах регистрации и уровнях важности протоколируемых в них сведений содержатся в строках заголовка выходных данных команды exec. Размер буфера регистрации необходимо увеличить, чтобы он вмещал всю необходимую информацию. Дополнительные сведения см. в описании команды глобальной настройки logging buffered .



. Чтобы облегчить восприятие и понимание отладки, следует включить временные отметки в миллисекундах, а также дату и время. Дополнительную информацию см. в описании команды глобальной настройки service timestamps.



Команды для получения дополнительной информации

Эти команды позволяют получить дополнительные сведения о проблеме:

show processes cpu

show interfaces

show interfaces switching

show interfaces stat

show ip nat translations

show align

show version

show log

Если маршрутизатор совершенно недоступен, сначала выключите и включите его. Затем периодически собирайте выходные данные вышеуказанных команд, за исключением команды show log, результаты выполнения которой должны регистрироваться на сервере системного журнала. Выходные данные следует собирать с интервалом 5 минут. Сбор данных можно также выполнить с помощью HTTP или SNMP.

Команда show processes cpu

Это пример заголовка команды show processes cpu:

CPU utilization for five seconds: X%/Y%; one minute: Z%; five minutes: W% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

В следующей таблице описаны поля этого заголовка:

Поле Описание X Среднее суммарное использование за последние пять секунд (прерывания + процессы) Y Среднее использование прерываниями за последние пять секунд¹ Z Среднее суммарное использование за последнюю минуту² W Среднее суммарное использование за последние пять минут² PID Идентификатор процесса Runtime Время ЦП, использованное процессом (в миллисекундах) Invoked Число вызовов процесса uSecs Время ЦП в микросекундах для каждого вызова процесса 5Sec Использование ЦП заданием за последние пять секунд 1Min Использование ЦП заданием за последнюю минуту2 5Min Использование ЦП заданием за последние пять минут2 TTY Управляющий процессом терминал Process Имя процесса

¹Использование ЦП на уровне процесса = X - Y

²Значения соответствуют не арифметическому среднему, а экспоненциально затухающему среднему, поэтому последние значения больше влияют на вычисляемое среднее.

Примечание: Суммарное использование ЦП не следует интерпретировать как показатель способности маршрутизатора коммутировать большее число пакетов. В маршрутизаторах Cisco 7500 универсальные интерфейсные процессоры (VIP) и процессоры маршрутизации и коммутации (RSP) не сообщают о линейном использовании ЦП. Почти половина мощности коммутации в пакетах в секунду реализуется после 90-95% загрузки ЦП.

Команда show interfaces switching

Эта команда используется для определения активных путей коммутации на интерфейсах

Ниже приведен пример выходных данных команды show interfaces switching для одного интерфейса:

RouterA#show interfaces switching

Ethernet0

Throttle count 0 Drops RP 0 SP 0 SPD Flushes Fast 0 SSE 0 SPD Aggress Fast 0 0 SPD Priority Inputs 0 Drops 0 Protocol Path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Other Process 0 0 595 35700 Cache misses 0 Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 IP Process 4 456 4 456 Cache misses 0 Fast 0 Auton/SSE 0 0 0 0 IPX Process 0 0 2 120 Cache misses 0 Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 Trans. Bridge Process 0 0 0 0 Cache misses 0 Fast 11 660 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 DEC MOP Process 0 0 10 770 Cache misses 0 Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 ARP Process 1 60 2 120 Cache misses 0 Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 CDP Process 200 63700 100 31183 Cache misses 0 Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0

В выходных сведениях перечисляются пути коммутации для всех настроенных на интерфейсе протоколов, так что можно легко видеть тип и количество трафика, проходящего через маршрутизатор. В следующей таблице описаны поля выходных данных.

Поле Описание Process Обработанные пакеты. Это могут быть пакеты, предназначенные для маршрутизатора, или пакеты, для которых не было записей в кэш-памяти быстрой коммутации. Cache misses Пакеты, для которых не было записей в кэш-памяти быстрой коммутации. Будет обработан первый пакет для этого пункта назначения (или поток – зависит от типа настроенной быстрой коммутации). Все последующие пакеты будут быстро коммутироваться, если только быстрая коммутация не будет специально отключена на исходящем интерфейсе. Fast Пакеты, обработанные быстрой коммутацией. Быстрая коммутация включена по умолчанию. Auton/SSE Пакеты, обработанные автономной коммутацией; коммутацией с помощью кремниевых процессоров или распределенной коммутацией. Доступны только на маршрутизаторах Cisco серии 7000 с процессором коммутации или кремниевым процессором коммутации (для автономной коммутации или коммутации с использованием кремниевых устройств соответственно), либо на маршрутизаторах Cisco серии 7500 с процессором VIP (для распределенной коммутации).

Команда show interfaces stat

Эта команда является объединенной версией команды show interfaces switching. Ниже приведен пример выходных данных для одного интерфейса:

RouterA#show interfaces stat

Ethernet0 Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Processor 52077 12245489 24646 3170041 Route cache 0 0 0 0 Distributed cache 0 0 0 0 Total 52077 12245489 24646 3170041

Выходные данные команды show interfaces stat на разных платформах отличаются: они зависят от доступных и настроенных коммутируемых путей.

Команда show ip nat translations

Команда show ip nat translations служит для отображения активных на маршрутизаторе трансляций преобразования сетевых адресов (NAT). Каждая активная трансляция генерирует прерывания ЦП и влияет на суммарное использование ЦП маршрутизатора. Большое число трансляций может повлиять на производительность маршрутизатора.

Ниже приведен пример выходных данных команды show ip nat translations:

router#show ip nat translations Pro

Inside global Inside local Outside local Outside global --- 172.16.131.1 10.10.10.1 ---

Команда show align

Эта команда доступна только на платформах на базе RISC-процессоров с сокращенным набором команд. На этих платформах ЦП может корректировать нарушения выравнивания для чтения и записи в памяти. Ниже приведен пример выходных данных:

Alignment data for:

4500 Software (C4500-DS40-M), Version mis-aligned RELEASE SOFTWARE (fc1)

Compiled Tue 31-Mar-98 15:05 by jdoe

Total Corrections 33911, Recorded 2, Reads 33911, Writes 0

Initial Initial

Address Count Access Type Traceback

40025F4D 15561 16bit read 0x606F4A7C 0x601C78F8 0x6012FE94 0x600102C0

40025F72 18350 32bit read 0x606FB260 0x6013113C 0x600102C0 0x60010988

Команда show version

В целях отслеживания проблем высокой загрузки ЦП, важной частью выходных данных этой команды является версия программного обеспечения Cisco IOS, платформа, тип ЦП и время работы маршрутизатора. Щелкните эту ссылку, чтобы ознакомиться с подробным описанием команды show version.

Команда show log

Эта команда отображает содержание сообщений журнала регистрации сведений о буферах.

